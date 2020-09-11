"Мне не стыдно": Ляшко рассказал, оправдал ли себя жесткий карантин

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ему не стыдно за то, что в марте были введены жесткие карантинные ограничения. Медицинская система страны теперь готова оказывать медицинскую помощь всем больным COVID-19, кто в ней нуждается. Об этом Ляшко заявил в эфире ток-шоу “Народ против” на телеканале Украина 24, передает УНН.

“Март, апрель — мы видим по стране единичные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения никуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры ... Стідно ли мне? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантинные ограничения”, — сказал Ляшко в ответ на вопрос о том, готов ли он признать ошибки власти в борьбе с коронавирусом.

По его словам, нынешняя система здравоохранения в Украине не имеет ничего общего с той, которая была в марте.

“Сегодня медицинская система Украины готова оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся”, — подчеркнул Ляшко.

Напомним, статистика летальности от COVID-19 в Украине с 3% снизилась до 2,2%.