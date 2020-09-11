Премьер Чехии наложил вето на встречу Тихановской с членами саммита Вышеградской четверки

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш наложил в четверг вето на предложение Польши пригласить на пятничный саммит глав государств Центральной Европы белорусского оппозиционного лидера Светлану Тихановкую, заявив, что такой шаг будет “поспешным”, пишет Reuters, передает УНН.

“Бабиш неоднократно призывал к новым выборам в Беларуси, где протестующие требовали прекратить 26-летнее правление президента Александра Лукашенко после спорных выборов в прошлом месяце, и заявляли, что протесты нуждаются в поддержке. Однако в комментариях чешском информационному агентству, которые он также направил в Reuters, Бабиш отверг предложение Польши, возглавляющая Вышеградской группы”, — пишет издание.

“Я не хочу делать поспешных шагов, которые не соответствуют общеевропейской позиции, которые дадут амуницию белорусской пропаганде и в конечном итоге будут контрпродуктивными”, — цитирует СТК Бабиша.

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На этой неделе Тихановская посетила Польшу, а в среду вместе с премьер-министром страны Матеушем Моравецким посетила польский экономический форум и многочисленные мероприятия в Варшаве.

По словам Бабиша, предложение Польши поступило только в “последние часы”. Он подтвердил свою поддержку свободных выборов в Беларуси.

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Польские чиновники сообщили агентству Reuters, что пятничный саммит Вышеградской группы, однако, будет в значительной степени сосредоточен на Беларуси с целью координации совместной позиции, оказывающей давление на Европейский союз, чтобы он сделал больше для этой страны.

Пресс-секретарь польского правительства заявил лишь, что в заранее согласованную повестку дня не включена встреча с Тихановской.

Лукашенко отрицает фальсификации выборов 9 августа, по официальным результатам которых он победил с обвалом, и жестко разгоняет протестующих, которые требуют его отставки.

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Европейский союз намерен ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного белорусского чиновника, сообщает Reuters. Но конфликт в восточном Средиземноморье затянул санкции ЕС в отношении Беларуси где на выборах 9 августа, по мнению западных государств, были массовые фальсификации.

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Справка УНН: Вышеградская группа, также известная как Вышеградская четверка или V4 — объединение четырех центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Оно была образовано в результате встречи президентов и премьер-министра трех постсоциалистических стран 15 февраля 1991 в венгерском городе Вышеград, в котором была подписана совместная декларация о стремлении к интеграции в европейские структуры.