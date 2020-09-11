КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео из рабочей поездки в Житомирскую область, передает УНН.

"В свое время отец космонавтики, знаменитый уроженец Житомира Сергей Королев говорил: "Можно сделать быстро, но плохо, а можно - медленно, но хорошо. Люди забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что в любом случае не спорит с выдающимся ученым.

"Но хотел бы призвать: делаем и хорошо, и по возможности - максимально быстро. Все житомиряне этого ждут", - подчеркнул он.

Напомним, во время рабочей поездки в Житомирскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Музей космонавтики им. С. П. Королева и "лично совершил полет на симуляторе космолета".