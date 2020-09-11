В Москве отреагировали на продолжение санкций ЕС из-за действий РФ в Украине: они загоняют себя в тупик

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Евросоюз, придерживаясь санкционной линии в отношении России, все больше загоняет себя в тупик. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Мы воспринимаем данный шаг как очередную упущенную возможность выйти из того тупика, в который ЕС загнал сам себя, увязав перспективы отношений с нашей страной с ситуацией в Украине. Продление ограничительных мер укладывается в избранную брюссельскими чиновниками, евроструктурами абсолютно деструктивную линию на поддержание обвинительной риторики в отношении нашей страны”, — сказала она.

“Вместо того, чтобы заняться, как предлагает Россия, совместным поиском точек соприкосновения, способствуя тем самым усилиям европейских стран в современном мире, который является высококонкурентым, Евросоюз предпочитает действовать по инерции, продлевая существующие и изобретая новые ограничительные механизмы в отношении наших соотечественников и отечественных компаний”, — добавила Захарова.

Она заявила, что Россия призывает ЕС отказаться от таких методов, якобы “не соответствующих норме и духу международного права”.

Ранее Евросоюз продлил на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года — действие черного списка физических и юридических лиц России и Украины, введенного после действий Москвы в Украине.