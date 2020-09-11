ООС: с начала суток боевики не нарушали "режима тишины"

КИЕВ. 11 сентября. УНН. С начала текущих суток по состоянию на 12:00 боевики обстрелов по позициям украинских военных не совершали. Об этом сообщил капитан Михаил Шаравара с пресс-центра Министерства обороны Украины во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было. На всех участках фронта наблюдается тишина", - сказал Шаравара.

По его словам, украинские воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили "режим тишины".