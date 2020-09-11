Привилегии для таксистов: нардеп рассказал о преимуществах реформы такси

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Максимально простая без бюрократических проволочек регистрация водителей, отмена лицензий и наличия таксометра, небольшой налог для легализации и эффективный контроль за теми таксистами, которые будут отказываться работать в соответствии с требованиями законодательства - важнейшие преимущества реформы рынка такси. Об этом УНН рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко.

"Основная проблема рынка внутренних перевозок пассажиров - нелегальный статус водителей. Мы провели исследование, чтобы определить основные требования водителей, по которым они согласятся начать работать в соответствии с законодательством. Первое - это простая регистрация непрофессиональных водителей. Поэтому мы максимально упростили процедуру, уменьшив количество бюрократических проволочек. Второе - маленький налог, заплатив который таксист остается конкурентоспособным по сравнению с нелегалами. И последнее - эффективный контроль за теми водителями, которые не захотят легализовать свой статус", - рассказал он.

Нардеп уверен, что новое законодательное регулирование значительно упростит условия ведения бизнеса, ведь лицензии и требование наличия таксометра будут отменены.

"Вместо получения лицензии достаточно будет подать оповещение о ведении деятельности по перевозке. Введение гибкой системы регистрации позволит оформиться как профессиональным водителям, так и тем, кто предоставляет услуги по перевозке время от времени", - объясняет он.

Среди привилегий для зарегистрированных водителей Крейденко называет возможность получения большего количества прав: возможность парковаться на соответствующих стоянках, маркировать свои авто, использовать полосы для общественного транспорта. Отдельным стимулом выхода перевозчиков из тени станет введение штрафных санкций, и в случае отсутствия у водителя, который выполнил заказ, соответствующих документов, штраф составит от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

"Цены на такси должны остаться доступными и одновременно способствовать повышению безопасности и качества перевозок, что важно для пассажиров. Правила осуществления перевозок, страхование на случай ДТП и открытые реестры, где каждый желающий сможет быстро проверить наличие у конкретного водителя необходимого разрешения - будет распространяться на всех перевозчиков без исключения", - подчеркнул нардеп.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что проект закона учитывает все недостатки действующего законодательства.

"По последним подсчетам, количество людей, которые осуществляют перевозки пассажиров на такси, достигает 220 тысяч, что составляет 1,1% от экономически активного населения страны. При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%", - отмечал он.

Среди нововведений проекта закона: наличие патента у перевозчиков, который будет выдаваться на месяц или год и обязательное страхование пассажиров.