Российское "голосование" в Севастополе является юридически ничтожным - МИД Украины

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украина не признает организованное Россией так называемое "голосование" по выборам местного губернатора, которое стартовало 11 сентября в незаконно оккупированном Севастополе. Об этом в Twitter написала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

"Т.н. "голосование", которое российские оккупанты начали 11 сентября на тер-ии украинского Крыма является юридически ничтожным и не будет признано ни Украиной, ни нашими пратнерами. Все причастные к организации будут нести ответственность согласно законодательству Украины", - отметила дипломат.

Также в комментарии "Крым.Реалии" Джапарова сообщила, что Украина будет обращаться к международным партнерам с просьбой осудить организацию этого "голосования", в том числе путем усиления санкционного давления на Россию.

Так, 11 сентября в Севастополе начинаются так называемые "выборы" подконтрольного России губернатора города, которые продлятся до 13 сентября.

Как сообщал УНН, ранее главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову Укрпочта принесла письмо, автором которого является оккупационный "Верховный суд Республики Крым".