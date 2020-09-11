Аграрии призывают принять законопроект №3656 о снижении ставки НДС

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Законопроект № 3656 о снижении ставки НДС для аграриев поможет вывести агропромышленный комплекс из “тени”. Об этом говорят эксперты и участники рынка.

Так, законопроект предлагает снизить ставку НДС с 20% до 14% на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

По экспертным оценкам, порядка 30-40% рынка зерна в Украине работает в “тени”.

Снижение ставки НДС сделает налоговые “скрутки” экономически невыгодными: аграрий будет заинтересован продать все зерно “в белую”, иначе он просто не возместит себе тот НДС, который заплатил поставщикам.

Международная практика показывает, что снижение налогового давления стимулирует бизнес платить налоги. К примеру, в Латвии НДС на сельхозпродукцию снизили с 21% до 5% сроком на два года. Уже за первые шесть месяцев число налогоплательщиков увеличилось на 4%, а оборот денег в овощеводстве и плодоводстве — на 9%.

При этом принятие законопроекта № 3656 не затронет добропорядочных аграриев, но заставит платить налоги перекупщиков. А перерабатывающие предприятия смогут экономить до 6% на закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. Снижение себестоимости сделает продукцию более доступной для конечного потребителя.

Профильные ассоциации и сами аграрии поддерживают принятие законопроекта № 3656, поскольку снижение НДС позволит сократить расходы и направить дополнительные средства на обновление техники и развитие хозяйств. Принятие документа станет действенным механизмом поддержки агропроизводителей в условиях засухи и коронакризиса.