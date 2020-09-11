Новый посол Украины во Франции начал свою дипмиссию в Париже

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Новый посол Украины во Французской Республике Вадим Омельченко начал свою дипломатическую миссию в Париже. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Посольство Украины получило нового руководителя — Вадима Омельченко. Поздравляем с началом его дипломатической миссии. Для каждого хорошего хозяина на новом месте в первую очередь важно создать правильную атмосферу”, — говорится в сообщении прессслужбы посольства Украины во Франции.

Также сообщается, что на стенах Посольства “поселились” картины украинского художника Олега Шупляка, который предоставил свои работы для временной экспозиции.

“Надеемся, что эта идея будет иметь успешное продолжение”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, посольство открывает свои двери и приглашает к сотрудничеству украинских художников, галеристов и коллекционеров.

“Начинаю дипмиссию в Париже. Много замыслов и проектов. Настроение сдержанно положительное, но настроен наступательно...”, — написал Омельченко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины во Французской Республике — Вадима Омельченко.