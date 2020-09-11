Ермак с делегацией прибыл в Берлин на переговоры советников "нормандской четверки"

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинская делегация, в том числе и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России). Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации в пятницу прибыл в Берлин, где должны начаться переговоры делегаций стран - участниц Нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России", - говорится в сообщении.

Как указано, украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам Андрея Ермака, "украинская сторона еще раз подтверждает огромное стремление народа Украины к установлению мира на нашей земле".

"Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения", - сказал руководитель Офиса Президента.

Как указано, он заметил: перемирие показало, что все возможно, если есть желание.

"Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата", - подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, 8 сентября Зеленский анонсировал встречи советников лидеров "нормандской четверки" на 11 сентября. Она должна была состояться в конце августа, впрочем, ее перенесли, официально - из-за командировки французского представителя.