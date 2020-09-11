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Международные организации направили почти 200 тонн гуманитарного груза на ВОТУ

Международные организации направили почти 200 тонн гуманитарного груза на ВОТУ

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе международные организации для нужд гражданского населения направили почти 200 тонн гуманитарного груза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Так, через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк проследовало 10 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста и 10 грузовиков от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Автомобили перевозили хозяйственные и строительные материалы весом 183,7 тонны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" также оформлен гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированной Луганской области направлено 8 тонн изделий медицинского назначения.

Напомним, Красный Крест направил гумпомощь в Донецк и Луганск.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, Красный Крест, КПВВ
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