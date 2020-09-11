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Пришло время провести следующий саммит лидеров стран "Нормандского формата" - Ермак

Пришло время провести следующий саммит лидеров стран "Нормандского формата" - Ермак

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что пришло время для проведения следующего саммита лидеров стран “Нормандского формата” (Украина, Франция, Германия, Россия). Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

“Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата”, — сказал Ермак.

Он напомнил также, что Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров “Нормандской четверки” в Париже.

Напомним, Руководитель Офиса Президента в составе украинской делегации в пятницу прибыл в Берлин, где должны начаться переговоры делегаций стран — участниц Нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Германия, Нормандский формат, Андрей Ермак
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