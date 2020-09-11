Буславец рассказала, как шахтеров выводили из простоя

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сегодня все шахты государственного сектора работают стабильно. Этому предшествовал ряд решений и мер со стороны Министерства энергетики. Об этом в ходе брифинга журналистам заявила в. о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент УНН.

Во-первых, Министерство наладило сбыт отечественной угольной продукции.

"Это произошло из-за введения определенных решений относительно приоритетности использования отечественного угля тепловой генерацией и исключения возможности использовать природный газ, который мы импортируем", - уточнила она.

Кроме того, Министерство погасило долги по зарплатам перед шахтерами.

"Сегодня государство не имеет никаких задолженностей, согласно своих обязательств. Мы погасили 3 млрд грн с начала года", - уточнила Буславец.

Министерство также приняло меры, чтобы с шахтерами по долгам рассчиталось ПАО "Центрэнерго".

"После проведенных переговоров "Центрэнерго" уплатило все свои долги перед шахтерами за поставленную угольную продукцию, что позволило погасить задолженность за электрическую энергию, и всем шахтам государственного сектора работать стабильно, - уточнила в. о. министра.

Напомним, в простое украинские шахты находились с осени прошлого года, в том числе из-за инициативы главы энергетического Комитета ВР Андрея Геруса открыть импорт электроэнергии из РФ.