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Буславец рассказала, как шахтеров выводили из простоя

Буславец рассказала, как шахтеров выводили из простоя

Ольга Буславец

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сегодня все шахты государственного сектора работают стабильно. Этому предшествовал ряд решений и мер со стороны Министерства энергетики. Об этом в ходе брифинга журналистам заявила в. о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент УНН.

Во-первых, Министерство наладило сбыт отечественной угольной продукции.

"Это произошло из-за введения определенных решений относительно приоритетности использования отечественного угля тепловой генерацией и исключения возможности использовать природный газ, который мы импортируем", - уточнила она.

Кроме того, Министерство погасило долги по зарплатам перед шахтерами.

"Сегодня государство не имеет никаких задолженностей, согласно своих обязательств. Мы погасили 3 млрд грн с начала года", - уточнила Буславец.

Министерство также приняло меры, чтобы с шахтерами по долгам рассчиталось ПАО "Центрэнерго".

"После проведенных переговоров "Центрэнерго" уплатило все свои долги перед шахтерами за поставленную угольную продукцию, что позволило погасить задолженность за электрическую энергию, и всем шахтам государственного сектора работать стабильно, - уточнила в. о. министра.

Напомним, в простое украинские шахты находились с осени прошлого года, в том числе из-за инициативы главы энергетического Комитета ВР Андрея Геруса открыть импорт электроэнергии из РФ.

Источник: УНН
Теги: шахта, Украина, шахтеры, Минэнергоугля
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