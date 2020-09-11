Раде рекомендовали поддержать уравнивание возможностей ухода за ребенком для матери и отца

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

Так, члены комитета рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком № 3695 и альтернативный проект № 3695-1 на заседании 9 сентября.

"По результатам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде включить в повестку дня оба законопроекта и принять за основу законопроект № 3695", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по мнению народных депутатов, принятие этого законопроекта будет способствовать утверждению гендерного равенства в сфере трудовых и брачно-семейных отношений; обеспечит возможности для сочетания трудовой деятельности с семейными обязанностями работникам обоих полов; устранит ограничения, нарушающие права человека на отпуск по уходу за ребенком; создаст предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Отмечается, что законопроектом № 3695 предлагается обеспечить равные возможности матери и отцу по уходу за ребенком и сочетание трудовой деятельности с семейными обязанностями; устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком; создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Проектом, в частности, предусматривается:

• дополнить Кодекс законов о труде и Закон Украины "Об отпусках" новым видом отпуска - отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемого за счет работодателя.

Такой отпуск предоставляется одному из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабе или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически ухаживающему за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом);

• определить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 Кодекс законов о труде Украины и статьи 18, 20 Закона Украины "Об отпусках";

• дополнить положения статьи 182-1 Кодекса законов о труде Украины и статьи 19 Закона Украины "Об отпусках" относительно права работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск;

• дополнить положения статьи 51 Кодекса законов о труде Украины относительно возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении).

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