Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0264  EUR: 32,77 -0,0300 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Активность на рынке недвижимости снизилась: эксперт объяснил причины
Активность на рынке недвижимости снизилась: эксперт объяснил причины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4080

Раде рекомендовали поддержать уравнивание возможностей ухода за ребенком для матери и отца

Раде рекомендовали поддержать уравнивание возможностей ухода за ребенком для матери и отца

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

Так, члены комитета рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком № 3695 и альтернативный проект № 3695-1 на заседании 9 сентября.

"По результатам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде включить в повестку дня оба законопроекта и принять за основу законопроект № 3695", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по мнению народных депутатов, принятие этого законопроекта будет способствовать утверждению гендерного равенства в сфере трудовых и брачно-семейных отношений; обеспечит возможности для сочетания трудовой деятельности с семейными обязанностями работникам обоих полов; устранит ограничения, нарушающие права человека на отпуск по уходу за ребенком; создаст предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Отмечается, что законопроектом № 3695 предлагается обеспечить равные возможности матери и отцу по уходу за ребенком и сочетание трудовой деятельности с семейными обязанностями; устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком; создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Проектом, в частности, предусматривается:

• дополнить Кодекс законов о труде и Закон Украины "Об отпусках" новым видом отпуска - отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемого за счет работодателя.
Такой отпуск предоставляется одному из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабе или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически ухаживающему за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом);
• определить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 Кодекс законов о труде Украины и статьи 18, 20 Закона Украины "Об отпусках";
• дополнить положения статьи 182-1 Кодекса законов о труде Украины и статьи 19 Закона Украины "Об отпусках" относительно права работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск;
• дополнить положения статьи 51 Кодекса законов о труде Украины относительно возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении).

Напомним, в Минюсте объяснили, как дедушка или бабушка может оформить декрет на внуков.

Источник: УНН
Теги: ВР, дети
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.