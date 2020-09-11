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Более 30 евродепутатов призвали Украину защитить права ЛГБТИ

Более 30 евродепутатов призвали Украину защитить права ЛГБТИ

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Группа из 35 депутатов от Интергруппы Европейского парламента по правам ЛГБТИ призвала правительство и полицию Украины гарантировать защиту для будущих маршей равенства в Харькове и Запорожье. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на письмо евродепутатов, передает УНН.

“Ситуация с контрпротестами против ЛГБТИ, которые часто носят насильственный характер, к сожалению, не нова для Украины, и поэтому реакция полиции должна быть быстрой, эффективной и достаточной”, — говорится в письме, направленном украинским властям в пятницу депутатами Европарламента.

Политики отмечают в то же время и заслуги Украины. Так, говорится в письме, Kyiv Pride сейчас является “крупнейшим в Восточной Европе” и является “поводом для празднования” среди движения за равенство ЛГБТИ в Европе.

“В ближайшие недели в Украине запланировано проведение двух прайдов: Харьков (13 сентября) и Запорожье (20 сентября). В соответствии с обязательствами Украины по защите прав человека и обеспечению того, чтобы недавние события, связанные с Odesa Pride, не повторились, мы настоятельно призываем соответствующие органы власти обеспечить хорошо подготовленную, эффективную и достаточную защиту правозащитников и участников прайда со стороны полиции, с тем чтобы обеспечить эффективное соблюдение их прав на мирные собрания”, — сказано в документе.

Как сообщал УНН, в Одессе в воскресенье, 30 августа, во время акции “Одесса Прайд 2020”, которую организовало местное ЛГБТ-сообщество, группа их противников распылила газ в толпе и забросала людей яйцами.

Источник: УНН
Теги: ЕС, ЛГБТ
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