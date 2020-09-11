Более 30 евродепутатов призвали Украину защитить права ЛГБТИ

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Группа из 35 депутатов от Интергруппы Европейского парламента по правам ЛГБТИ призвала правительство и полицию Украины гарантировать защиту для будущих маршей равенства в Харькове и Запорожье. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на письмо евродепутатов, передает УНН.

“Ситуация с контрпротестами против ЛГБТИ, которые часто носят насильственный характер, к сожалению, не нова для Украины, и поэтому реакция полиции должна быть быстрой, эффективной и достаточной”, — говорится в письме, направленном украинским властям в пятницу депутатами Европарламента.

Политики отмечают в то же время и заслуги Украины. Так, говорится в письме, Kyiv Pride сейчас является “крупнейшим в Восточной Европе” и является “поводом для празднования” среди движения за равенство ЛГБТИ в Европе.

“В ближайшие недели в Украине запланировано проведение двух прайдов: Харьков (13 сентября) и Запорожье (20 сентября). В соответствии с обязательствами Украины по защите прав человека и обеспечению того, чтобы недавние события, связанные с Odesa Pride, не повторились, мы настоятельно призываем соответствующие органы власти обеспечить хорошо подготовленную, эффективную и достаточную защиту правозащитников и участников прайда со стороны полиции, с тем чтобы обеспечить эффективное соблюдение их прав на мирные собрания”, — сказано в документе.

Как сообщал УНН, в Одессе в воскресенье, 30 августа, во время акции “Одесса Прайд 2020”, которую организовало местное ЛГБТ-сообщество, группа их противников распылила газ в толпе и забросала людей яйцами.

