Комитет по вопросам этики НАОКВО нашел плагиат в трех работах Шкарлета

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Этический комитет Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования подтвердил наличие плагиата в работах и.о. министра образования Украины Сергея Шкарлета. Об этом в Facebook написала нардеп от “Голоса” Инна Совсун со ссылкой на ответ депутатского обращения, передает УНН.

“Сегодня Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования — органа, уполномоченный принимать решения о наличии нарушений академической добропорядочности в научных работах — в ответ на мое обращение официально признал, что в трех работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета есть плагиат”, — написала нардеп.

По ее словам, данный факт подтвердили и трое международных экспертов, и украинские специалисты, поэтому сомнений не остается.

Напомним, еще в начале июля Кабинет министров Украины заявил, что проводит расследование по обвинениям Сергея Шкарлета, на которого возложено исполнение обязанностей министра образования и науки, в плагиате.



Ранее под зданием Офиса Президента Украины прошла акция против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки Украины.