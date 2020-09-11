Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0264  EUR: 32,77 -0,0300 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Активность на рынке недвижимости снизилась: эксперт объяснил причины
Активность на рынке недвижимости снизилась: эксперт объяснил причины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3825

Комитет по вопросам этики НАОКВО нашел плагиат в трех работах Шкарлета

Комитет по вопросам этики НАОКВО нашел плагиат в трех работах Шкарлета

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Этический комитет Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования подтвердил наличие плагиата в работах и.о. министра образования Украины Сергея Шкарлета. Об этом в Facebook написала нардеп от “Голоса” Инна Совсун со ссылкой на ответ депутатского обращения, передает УНН.

“Сегодня Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования — органа, уполномоченный принимать решения о наличии нарушений академической добропорядочности в научных работах — в ответ на мое обращение официально признал, что в трех работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета есть плагиат”, — написала нардеп.

По ее словам, данный факт подтвердили и трое международных экспертов, и украинские специалисты, поэтому сомнений не остается.

Напомним, еще в начале июля Кабинет министров Украины заявил, что проводит расследование по обвинениям Сергея Шкарлета, на которого возложено исполнение обязанностей министра образования и науки, в плагиате.

Ранее под зданием Офиса Президента Украины прошла акция против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.