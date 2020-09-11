Антирейтинг Кличко растет: более 50% киевлян оценивают изменения в столице как отрицательные - социология

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Результаты социологического исследования, проведенного Центром общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" в сентябре 2020 года, свидетельствуют о росте антирейтинга действующего мэра столицы Виталия Кличко, передает УНН со ссылкой на сообщение Центра.

Отмечается, что оценивая изменения в Киеве в течение последних лет, больше половины жителей столицы (51%) оценили их как негативные, а 35,5% респондентов - как положительные.

"Кроме этого, 13,5% не определились с ответом. По сравнению с предыдущими опросами, начиная с ноября 2019 года, оценка киевлянами изменений в столице постоянно снижается", - отмечают социологи.

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Также киевляне оценили по 5-тибальной шкале ("1" - неудовлетворительно, а "5" - отлично) работу городского головы.

"39,5% опрошенных киевлян поставили Виталию Кличко неудовлетворительную оценку, из них 17,1% - поставили 1 балл, 22,4% - 2 балла. Треть опрошенных жителей столицы (33,2%) оценили работу городского головы на "тройку", зато 22,1% киевлян - довольны работой мэра, из них 18,5% - поставили 4 балла и 3,6% - 5 баллов, еще 5,2% опрошенных не смогли оценить работу городского головы. Эти оценки несколько лучше, чем июльские, но по сравнению с началом года - оценки мэра значительно ухудшились", - говорится в сообщении.

Исследование проводилось с 5 по 7 сентября 2020 года. Всего опрошено 1500 респондентов. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,5%.

Как писал УНН, по данным социологического исследования группы "Рейтинг", недовольными работой Кличко на посту городского головы являются почти 40% жителей столицы.