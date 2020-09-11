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В Кремле озвучили ожидания от новой встречи советников "нормандской четверки"

В Кремле озвучили ожидания от новой встречи советников "нормандской четверки"

Дмитрий Песков

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что встреча политсоветников "нормандской четверки" даст "ощутимый результат". Об этом он заявил журналистам в пятницу, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".

"Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать", - сказал он.

Песков подчеркнул, что "любой очный диалог помощников по теме урегулирования на юго-востоке Украины, конечно, важен".

"И еще более важна результативность подобных разговоров, потому что мы знаем, что чаще всего они, к сожалению, приобретают характер такого пустого по содержанию и по результативности общения", - подчеркнул он.

При этом, по словам Пескова, Кремль сожалеет о срыве инспекции с участием ОБСЕ в Шумах Донецкой области. "То, что не состоялось, это плохо. Это вызывает сожаление", - сказал он.

Пресс-секретарь президента также выразил уверенность, что у политсоветников будет возможность обсудить причины, по которым инспекция не состоялась.

Как сообщал УНН, украинская делегация, в том числе и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сегодня прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германии, Франции и России).

Источник: УНН
Теги: Россия, Берлин, Нормандская четверка, переговоры, Дмитрий Песков
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