В Кремле озвучили ожидания от новой встречи советников "нормандской четверки"

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что встреча политсоветников "нормандской четверки" даст "ощутимый результат". Об этом он заявил журналистам в пятницу, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".

"Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать", - сказал он.

Песков подчеркнул, что "любой очный диалог помощников по теме урегулирования на юго-востоке Украины, конечно, важен".

"И еще более важна результативность подобных разговоров, потому что мы знаем, что чаще всего они, к сожалению, приобретают характер такого пустого по содержанию и по результативности общения", - подчеркнул он.

При этом, по словам Пескова, Кремль сожалеет о срыве инспекции с участием ОБСЕ в Шумах Донецкой области. "То, что не состоялось, это плохо. Это вызывает сожаление", - сказал он.

Пресс-секретарь президента также выразил уверенность, что у политсоветников будет возможность обсудить причины, по которым инспекция не состоялась.

Как сообщал УНН, украинская делегация, в том числе и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сегодня прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германии, Франции и России).