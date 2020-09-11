"Куратор украинского направления Кремля" прибыл в Берлин на встречу советников глав "нормандской четверки"

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в пятницу в Берлин на переговоры политических советников лидеров стран “нормандской четверки” (Украина, Россия, Германия, Франция). Об этом сообщили федерального агентству ТАСС в посольстве России в ФРГ, передает УНН.

“Дмитрий Козак прибыл на переговоры политических советников нормандского формата, которые проходят в ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине”, — отметили в дипмиссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что встреча политсоветников “нормандской четверки” на сей раз даст ощутимый результат. Он подчеркнул, что “любой очный диалог помощников по теме урегулирования на юго-востоке Украины, конечно, важен”.

Последний раз политсоветники “нормандской четверки” собирались 3 июля этого года в Берлине. Принимавший во встрече участие от российской стороны Козак сообщил, что прорыва на ней достичь не удалось.

Ранее, украинская делегация, в том числе и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников лидеров “нормандской четверки”.