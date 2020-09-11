Распродажа непрофильных активов Укрпочты пополняет госбюджет и уничтожает коррупцию - эксперт

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Прозрачная распродажа Министерством инфраструктуры непрофильных активов Укрпочты не только пополняет государственный бюджет, но и является эффективным инструментом для искоренения коррупции. Об этом в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Александр Охрименко.

"Непрофильные активы - это балласт, который остался нам в наследство от Советского Союза, когда очень многие предприятия "вешали" в дополнительную нагрузку государству. Поэтому однозначно надо распродавать и правильно, что это делают, потому что там коррупция. Например, какой-то санаторий: он работает, но не прозрачно. Не ясно, кто там живет, за какие деньги его в аренду сдают. Да, когда-то это было интересное отдыхающим заведение, а сейчас там точно никто не лечится, а если и лечится - деньги идут мимо государственной кассы. Зачем финансировать такое государственными средствами?" - отметил Охрименко.

Экономический эксперт пояснил, что непрофильным активом может быть, например, помещение, которое не использовалось последние 15 лет, но стоит на балансе государства и сдается в аренду по непонятным схемам: кому, как и для чего.

Охрименко уверен, что против прозрачного и открытого процесса распродажи непрофильных активов могут быть исключительно те, кто незаконным способом наживаются за государственный счет.

"Берем тот же санаторий, например его руководству выгодно зарабатывать посредством того, что там беспорядок, а если продадут - они эту "кормушку" потеряют. Поэтому надо продавать и лишать коррупционеров "кормушки" за государственный счет", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что на счета Укрпочты поступили первые 100 млн гривен за продажу непрофильных активов.

"В апреле мы начали процедуру продаж непрофильных активов предприятиями отрасли. Укрпочта первой присоединилась к этому процессу, 100 млн гривен, которые поступили от реализации непрофильных активов на счета компании, будут направлены на модернизацию Укрпочты. То, что стоимость проданных лотов в 1,7 раза превышает стартовую стоимость - свидетельствует о прозрачности и конкуренции в ходе аукционов", - отметил министр.