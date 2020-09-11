В Минздраве определили, что нужно еще около 16 тысяч коек для "коронавирусных" пациентов

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Украине нужно подготовить еще около 16 тысяч коек, которые определены под COVID-19 из-за роста количества больных. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день у нас 35 тысяч коек по стране из которых 26 тысяч уже введены. Мы определили, что нам в стране в связи с таким развитием событий по COVID-19 нам нужно еще около 16 тысяч коек, которые мы будем дополнительно вводить", - сказал Степанов.

По его словам, областные государственные администрации предоставили свои расчеты, в целом по стране количество кислородных концентраторов 12 704, которые нужно приобрести.

"Я считаю, что мы должны профинансировать за государственные средства, сейчас просто определяемся. Нам нужно, чтобы кровати были обеспечены кислородом, то есть если есть возможность увеличить за счет централизованной подачи кислорода, то это нужно просто дать средства на города, чтобы они увеличили это количество. Если надо купить концентратор, то будем покупать концентратор. Но это будем делать в сжатые сроки", - рассказал Степанов.

Напомним, главам областных государственных администраций была поставлена задача увеличить до 80% обеспечение в Украине кислородом коек, отведенных для больных COVID-19.