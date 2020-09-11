Зеленский анонсировал второй визит Дуды в Украину
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Второй визит польского лидера Анжея Дуды в Украину состоится в октябре текущего года. Об этом в Twitter после разговора с польским коллегой написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"Второй визит Анжея Дуды в Украину в октябре 2020 года - очередное доказательство дружеских и теплых отношений Украины и Польши", - написал президент.
Он также выразил благодарность Польше за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Украина готова присоединиться к предложенному вами Плану международного сотрудничества после COVID-19", - добавил глава государства.
Напомним, Зеленский в пятницу провел переговоры по видеосвязи с польским лидером Анжеем Дудой. Среди прочего, обсуждался запланированный визит последнего в Украину, а также ситуация в Беларуси.
Второй визит @AndrzejDuda в Украину в октябре 2020 - очередное доказательство дружеских и теплых отношений &. Спасибо за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. # Украине готова присоединиться к предложенному вами Плана международного сотрудничества после # COVID19 pic.twitter.com/0M929K9jUC- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 11, 2020
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