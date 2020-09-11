Зеленский анонсировал второй визит Дуды в Украину

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Второй визит польского лидера Анжея Дуды в Украину состоится в октябре текущего года. Об этом в Twitter после разговора с польским коллегой написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Второй визит Анжея Дуды в Украину в октябре 2020 года - очередное доказательство дружеских и теплых отношений Украины и Польши", - написал президент.

Он также выразил благодарность Польше за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина готова присоединиться к предложенному вами Плану международного сотрудничества после COVID-19", - добавил глава государства.

Напомним, Зеленский в пятницу провел переговоры по видеосвязи с польским лидером Анжеем Дудой. Среди прочего, обсуждался запланированный визит последнего в Украину, а также ситуация в Беларуси.