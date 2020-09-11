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Балух до сих пор в стабильно тяжелом состоянии, его осмотрели известные нейрохирурги - нардеп

Балух до сих пор в стабильно тяжелом состоянии, его осмотрели известные нейрохирурги - нардеп

Владимир Балух

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Состояние освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха, который попал в больницу после избиения, до сих пор стабильно тяжелое, его осмотрели известные нейрохирурги. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Новости от лечащих врачей В. Балуха: "Пациент стабильно тяжелый. Володя обеспечен всем необходимым. Сегодня для дополнительных консультаций были приглашены и осмотрели господина Владимира известные нейрохирурги, в частности, профессор Н. Полищук", - сообщила Геращенко.

Также она указала, что "вчера пациента в присутствии представителей полиции (так как идет следствие) навестил отец Климент, прочитал молитву на выздоровление".

Как сообщалось, освобожденного из российской тюрьмы украинского политзаключенного Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября. Позже стало известно, что Балуху сломали ключицу и руку.

Позже УНН сообщал, что Балуха прооперировали, у него черепно-мозговая травма. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Источник: УНН
Теги: нападение, больницы, Владимир Балух
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