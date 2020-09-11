Минздрав подчеркивает усиления контроля Госпродпотребслужбы за соблюдением карантинных мероприятий

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Уполномоченные государственные органы должны усилить контроль за соблюдением санитарных норм в регионах, особенно в местах большого скопления людей. Нарушение правил, как показывает статистика, приводит к стремительному распространению COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"После посещения Центрального рынка Чернигова и обнаружения многочисленных нарушений Максим Степанов позвонил министру экономики Игорю Петрашко. Во время разговора глава Минздрава отметил необходимость контроля со стороны Госпродпотребслужбы за объектами массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Напомним, на центральном рынке Чернигова никакого эпидемиологического контроля не существует. Большая часть продавцов была без масок, или они были спущены.