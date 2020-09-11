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Минздрав подчеркивает усиления контроля Госпродпотребслужбы за соблюдением карантинных мероприятий

Минздрав подчеркивает усиления контроля Госпродпотребслужбы за соблюдением карантинных мероприятий

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Уполномоченные государственные органы должны усилить контроль за соблюдением санитарных норм в регионах, особенно в местах большого скопления людей. Нарушение правил, как показывает статистика, приводит к стремительному распространению COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"После посещения Центрального рынка Чернигова и обнаружения многочисленных нарушений Максим Степанов позвонил министру экономики Игорю Петрашко. Во время разговора глава Минздрава отметил необходимость контроля со стороны Госпродпотребслужбы за объектами массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Напомним, на центральном рынке Чернигова никакого эпидемиологического контроля не существует. Большая часть продавцов была без масок, или они были спущены.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, карантин, Госпродпотребслужба
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