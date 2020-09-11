Степанов признался, что не хотел бы заболеть COVID-19: объяснил почему

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов признался, что не хочет болеть COVID-19, поскольку знает последствия подобного. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я обычный человек... И любой нормальный человек не хочет болеть, тем более такой болезнью как COVID-19. Я знаю, какие последствия этого. Я знаю, какие больные - я каждый день получаю статистику...", - ответил Степанов на вопрос, боится ли он заболеть COVID-19.

Степанов отметил, что поэтому он придерживается установленных карантинных правил.

"Что значит не боюсь? Я не хочу болеть, конечно же, я не хочу... Надо просто соблюдать правила. Конечно, ты можешь заболеть...", - сказал Степанов.

Напомним, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко преодолела коронавирус.

Как сообщалось, супруга Президента Украины Елена Зеленская рассказала, как чувствовала себя, когда болела COVID-19. В частности, что сначала не было симптомов, а на "пике" болезни имела высокую температуру и сильный кашель и головную боль.