Инспекция возле Шумов: Зеленский провел разговор с председателем ОБСЕ

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с действующим председателем ОБСЕ, Премьер-министром Албании Эдди Рамой. Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и важные аспекты переговорного процесса в рамках Нормандского формата, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Так, Президент привлек внимание к нарушениям договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности обстрелов ими украинских позиций, которые происходили 6 и 10 сентября.

“Вчера, буквально во время моего телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предварительными заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации НЗФ мы уже понесли потери — погиб один военный ВСУ, один был ранен”, - сказал Зеленский.

Действующий председатель ОБСЕ со своей стороны поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе, и заверил в готовности албанского председательства способствовать восстановлению мира, отметили в пресс-службе.

Он отметил, что сожалеет об отсутствии взаимного движения противоположной стороны в направлении достижения мира. Премьер-министр Албании отметил, что ОБСЕ — организация беспристрастная, но не безразличная.

В этом контексте собеседники отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию.

Поскольку мандат СММ ОБСЕ не ограничивается лишь Донбассом, Зеленский отметил ожидания Украины, что мониторинговая миссия будет уделять должное внимание также ситуации в оккупированной Автономной Республике Крым и г. Севастополь.

В завершение разговора Эди Рама пригласил Владимира Зеленского посетить Албанию.

Напомним, Украина инициировала внеочередное заседание в формате видеоконференции рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонний контактной группе после ситуации с инспекцией в районе населенного пункта Шумы.

Так, инспекция украинских позиций с участием представителей ОРДЛО у поселка Шумы под Горловкой, запланированная на 10 сентября, была отсрочена, поскольку оккупанты коренным образом изменили свою позицию относительно договоренностей.

Как сообщалось, боевики на Донбассе после отмены совместной инспекции в районе Шумов, запланированной на 14 часов 10 сентября, обстреляли эти позиции, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ.