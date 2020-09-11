Разговор Дуды и Зеленского: говорили о коронавирусе, ситуации на Донбассе и исторической памяти

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Республики Польша Анджеем Дудой обсудили противодействие распространению коронавируса, ситуацию с безопасностью на Донбассе и вопросы исторической памяти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. Главы государств обсудили шаги, направленные на противодействие распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан Украины и Польши", - указано в сообщении.

Отмечается, что в этом контексте Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за предоставленную практическую помощь польской стороны.

"Еще раз подтверждаю готовность Украины присоединиться к реализации предложенного вами плана международного сотрудничества после завершения пандемии коронавируса. Желаю скорейшего выздоровления всем полякам, которые проходят через испытание коронавирусной болезнью", - сказал Владимир Зеленский.

Сообщается, что Владимир Зеленский выразил благодарность официальной Варшаве и лично Анджею Дуде за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Президент Украины ознакомил собеседника с актуальной ситуации безопасности на Донбассе и усилиями, которые предпринимает Украина для обеспечения устойчивого мира", - сообщили в пресс-службе.

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По словам Президента Украины, на Донбассе живут люди, которые очень хотят мира и которые ценят усилия на его достижение.

"Сегодня происходит встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине. Надеюсь, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в скором времени", - добавил Владимир Зеленский.

Сообщается, что президенты обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Глава украинского государства отметил схожесть подходов Украины и Европейского Союза в оценках внутриполитического кризиса в соседней стране.

"Президент Украины поднял вопрос исторической памяти, а именно - внесение в реестр воинских захоронений и восстановление легальной украинской могилы на горе Монастырь возле села Верхрата. Президент Польши отметил, что надеется, что уже к следующей встрече глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Зеленский и Дуда обсудили будущий визит президента Польши в Украину.