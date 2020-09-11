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Буславец уволила бывшего руководителя шахты "Надежда"

Буславец уволила бывшего руководителя шахты "Надежда"

Ольга Буславец

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Руководительница Минэнерго Ольга Буславец уволила Юрия Благуту с должности руководителя госпредприятия "Волыньуголь", который до того руководил шахтой "Надежда", и обвиняется в доведении ее до кризиса. Об этом она рассказала журналистам в ходе брифинга, передает корреспондент УНН.

"Господин Благута мной уволен, приказ об увольнении подписан сегодня", - рассказала она.

Она добавила, что материалы по результатам аудита шахты "Надежда" направлено правоохранителям.

"Я подала документы в правоохранительные органы, к Генпрокурору и в СБУ, чтобы они приняли меры по результатам внутреннего аудита, который сделало министерство по моему приказу. Поскольку у меня сегодня эта информация - принято решение о кадровом замещении", - отметила Буславец.

Напомним, шахта "Надежда" не финансируется из госбюджета страны и работает на самоокупаемости. Бывшие руководители шахты довели ее до критического состояния, в частности продавали уголь по заниженным ценам. Задолженность перед горняками вследствие неэффективного менеджмента составила 50 млн грн. Государство решило помочь шахте и договорилось о выплате ей авансовых платежей за уголь, который они будут поставлять на генерации. В то же время, к уголовной ответственности хотят привлечь руководителей этой шахты.

Источник: УНН
Теги: шахта, Минэнергоугля, увольнение
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