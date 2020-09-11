У Путина прокомментировали отмену инспекции украинских позиций под Шумами

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что срыв инспекции с участием ОБСЕ украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области - это "плохо". Об этом он заявил журналистам в пятницу, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, по словам Пескова, Кремль сожалеет о срыве инспекции с участием ОБСЕ в Шумах Донецкой области.

"То, что не произошло - это плохо. Это вызывает сожаление", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина также выразил уверенность, что у политсоветников будет возможность обсудить причины, по которым инспекция не состоялась.

Напомним, Украина инициировала внеочередное заседание в формате видеоконференции рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонний контактной группе после ситуации с инспекцией в районе населенного пункта Шумы.

Так, инспекция украинских позиций с участием представителей ОРДЛО у поселка Шумы под Горловкой, запланированная на 10 сентября, была отсрочена, поскольку оккупанты коренным образом изменили свою позицию относительно договоренностей.



Как сообщалось, боевики на Донбассе после отмены совместной инспекции в районе Шумов, запланированной на 14 часов 10 сентября, обстреляли эти позиции, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ.



