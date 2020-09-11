Белорусские пограничники остановили украинского посла при пересечении границы: видео

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Пограничный комитет Республики Беларусь разместил видео осмотра автомобиля посла Украины Игоря Кизима на границе с Беларусью, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал комитета.

"Пересечение украинской-белорусской границы 5 сентября 2020 года в Автомобильном пункте пропуска "Новая Гута" послом Украины в Республике Беларусь Игорем Кизимом", - подписали пограничники.

На видео видно, как посла Украины на границе останавливают для досмотра транспортного средства.

Пограничники заверили, что не планируют осматривать личный багаж Кизима, но попросили открыть задние двери автомобиля для осмотра багажника.

Кизим в свою очередь багажник открыл, при этом упомянув, что это "очень плохой шаг" и он будет "писать завтра ноту".

Как сообщал УНН, украинский посол в Беларуси Игорь Кизим вернулся после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины в Минск.