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Украинскую армию планируют значительно сократить - волонтер

Украинскую армию планируют значительно сократить - волонтер

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Волонтер Юрий Бирюков анонсировал существенное сокращение Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

"Прислали друзья с Воздухофлотского: "На днях подпишут сокращение пехоты на 60, летчиков на 15-20, флот на 2,5 уже подписали в пятницу. Поэтому Хомчак на больничном, он не хочет быть причастным к этому", - написал Бирюков.

Он добавил, что речь идет о существенном сокращении украинской армии.

"Да-да, это тысячи людей", - подчеркнул Бирюков.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак действительно сейчас находится на больничном. У него - "ковид", сообщали в Генштабе.

Также напомним, так называемая "кадровая реформа" Хомчака, которая была анонсирована в начале лета, по заявлениям экспертов, действительно предполагала существенно сокращение и так недоукомплектованной украинской армии.

Инициативу Хомчака критиковали, прогнозируя уничтожения артиллерии, тяжелого вооружения и еще большую деморализацию в рядах ВСУ.

Сам Хомчак объяснял свои "кадровые" намерения якобы необходимостью приведения штатной численности военных с требованиями закона пятилетней давности. И все это на фоне того, что некомплект в воинских частях по стране сегодня составляет в среднем 60%.

Как писал УНН, отдельные военные эксперты прогнозируют ротацию Хомчака. Говорят, что он "не человек Президента". Более того, волонтеры предъявляли Главнокомандующему дезинформацию Зеленского, в частности, по вопросам реального состояния дел на фронте и по вопросам погибших украинских военных в период действия так называемого "режима тишины".

Источник: УНН
Теги: Украина, волонтеры, ВСУ, армия Украины
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