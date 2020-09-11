Инвестиции, банки и переговоры с наследным принцем Лихтенштейна: Марченко совершил визит в Швейцарию

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко совершил рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию. Основная цель визита - проведение переговоров с руководством Федерального департамента финансов Швейцарии и участие в работе "Швейцарского экономического форума". Об этом сообщает посольство Украины в Швейцарской Конфедерации и в Княжестве Лихтенштейн, информирует УНН.

"Посещение министром финансов Украины одного из самых престижных экономических мероприятий Швейцарии, проведение двусторонних переговоров и консультации призваны способствовать дальнейшему привлечению швейцарских инвестиций в экономику Украины и популяризации среди потенциальных инвесторов проектов в рамках программы "Большое строительство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита министр финансов Украины провел ряд двусторонних встреч, в частности с руководителем федерального департамента финансов Швейцарии Ули Мауером, наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, главой правления крупнейшего банка Швейцарии UBS Group Сержио Эрмотти, руководством компании Polenergia S.ar.l, руководством ведущего частного банка Швейцарии Pictet, руководством фонда Vontobel, членами Украинско-швейцарской бизнес-ассоциации, а также сборной команды Украины по фристайлу.

"Во время переговоров подробно обсуждены вопросы расширения инвестиционного и финансового сотрудничества между Украиной и Швейцарией. Министры финансов достигли договоренности по налаживанию взаимодействия между министерствами и национальными банками двух стран, разработки дорожной карты сотрудничества в сфере финансов и банковской сферы. Обсуждены возможности финансовой поддержки инфраструктурных проектов в рамках инициированного Президентом Украины проекта "Большое строительство", осуществление швейцарских инвестиций в банковский сектор и энергетическую отрасль Украины (Бурштынский энергоостров)", - сообщает посольство.

Указывается, что в ходе переговоров с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом обсуждены возможности выхода лихтенштейнского LGT Bank на финансовый рынок Украины и начала переговорного процесса Министерства финансов Украины с Лихтенштейном о заключении соглашения об избежании двойного налогообложения.

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