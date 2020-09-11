В "Слуге народа" отвергают новую возможность инспектирования позиций ВСУ боевиками

КИЕВ. 11 сентября. УНН. К идее общего с боевиками инспектирования позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе не будут возвращаться после того, как Офис президента отменил запланированную на 10 сентября инспекцию. Об этом заявил в эфире Радио Свобода депутат из фракции "Слуги народа" Богдан Яременко, передает УНН.

"Нет будущего у этого процесса. То есть отменен этот процесс верификации одноразовый", - сказал Яременко.

Напомним, Украина инициировала внеочередное заседание в формате видеоконференции рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе после ситуации с инспекцией в районе населенного пункта Шумы.

Так, инспекция украинских позиций с участием представителей ОРДЛО у поселка Шумы под Горловкой, запланированная на 10 сентября, была отсрочена, поскольку оккупанты коренным образом изменили свою позицию относительно договоренностей.

Как сообщалось, боевики на Донбассе после отмены совместной инспекции в районе Шумов, запланированной на 14 часов 10 сентября, обстреляли эти позиции, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ.