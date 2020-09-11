Политолог объяснил, почему Кличко избегает дебатов: "придется отвечать за сделанное"

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Кандидат на должность городского головы Ирина Верещук уже второй раз пригласила действующего главу столицы на дебаты. Однако Виталий Кличко на приглашение не отвечает. О вероятных причинах такого молчания мэра в комментарии УНН сказал политический аналитик Александр Кочетков.

"(Не соглашается Кличко, - ред.) потому что он не очень силен в дебатах", - говорит эксперт и добавляет, что в случае неудачного выступления Кличко есть, что терять. А потребности получить что-то больше от этих дебатов у мэра нет, ведь его информируют о хорошем рейтинге.

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Кроме того, действующие чиновники, как правило, всегда избегают публичных дискуссий из-за необходимости отвечать "за сделанное".

"Конечно, у нас почти никто, из тех что имеют должность, не хотят общаться с теми, кто претендует на эту должность. Потому что придется отвечать за сделанное", - говорит политолог и добавляет, что лицо, только претендующее на ту или иную должность, в публичной дискуссии может иметь куда более выигрышные позиции.

Кочетков также считает, что при условии участия в дебатах негативные последствия для Кличко "почти гарантированы".

Напомним, вчера, Ирина Верещук снова пригласила Кличко на дебаты "без бумажки". А также пригласила журналистку Наталью Влащенко им модерировать.

Как писал УНН, по данным социологов, антирейтинг Кличко растет. И уже более 50% киевлян оценивают изменения в столице при его каденции как негативные.