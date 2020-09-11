Справка ВПЛ в "Дії": Минреинтеграции работает над переносом сервисов в "цифру"

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий работает над цифровизацией государственных сервисов. В октябре в приложении "Дія" появится справка ВПО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Министерство по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий совместно с Министерством цифровой трансформации работает над цифровизацией государственных сервисов", - сказал заместитель министра Снавер Сейтхалилев.

По его словам, цифровая трансформация страны "является одним из стратегических приоритетов правительства".

"Мы знаем, что успех перехода на "цифру" возможен лишь тогда, когда цифровая трансформация станет аджендой во всех сферах повседневной жизни общин, бизнеса и власти. В Минреинтеграции мы хотим, чтобы миллионы украинских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России и оккупации наших территорий - ВПО, украинские гражданы, которые сейчас проживают под оккупационным режимом, вместе с другими гражданами Украины, имели свободный доступ к государственным услугам и сервисам онлайн", - добавил Сейтхалилев.

По его словам, Минреинтеграции совместно с Минцифры начали реинжиниринг всех существующих государственных сервисов в рамках министерства.

"Уже в октябре в рамках совместного проекта с Минцифры и Минсоцполитики будет введена электронная справка ВПО в мобильном приложении "Дія". Рассматривается алгоритм предоставления возможности для граждан подавать онлайн заявление на получение компенсации за разрушенное жилье, получение помощи на правовую защиту и другие услуги, которые сейчас доступны только офлайн", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра.

По его словам, Минреинтеграции также работает над созданием алгоритма удаленной идентификации граждан, проживающих на ВОТ, для пользования государственными услугами.

"Чтобы тысячи человек, которые сейчас получают пенсионные выплаты, получили возможность проходить идентификацию без необходимости пересекать КПВВ каждые 2 месяца", - сказал чиновник.

Кроме этого он отметил, что министерство в рамках создания своей единой информационной системы планирует полностью обновить портал социально-экономического развития, на базе которого будет внедряться система принятия управленческих решений.

"Мы также считаем важным приоритетом развитие электронной демократии, создание цифровой культуры и привлечение граждан к прозрачному самоуправлению", - добавил замминистра.

Напомним, на портале "Дія" появилась подборка из 11 образовательных сериалов.