Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0264  EUR: 32,77 -0,0300 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Активность на рынке недвижимости снизилась: эксперт объяснил причины
Активность на рынке недвижимости снизилась: эксперт объяснил причины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
2505

Украина выразила соболезнования в связи с годовщиной терактов 11 сентября

Украина выразила соболезнования в связи с годовщиной терактов 11 сентября

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинские дипломаты в США выразили поддержку Америке в 19-ю годовщину трагедии 11 сентября, передает УНН.

"В 19-ю годовщину терактов 11 сентября мы стоим плечом к плечу с нашими американскими друзьями, чтобы отдать должное жертвам и службам быстрого реагирования, которые понесли в тот день самые большие жертвы. Мы помним их жизни и молимся за их души" , - говорится в заявлении украинского посольства в США.

Солидарность США выразило и постоянное представительство Украины при ООН, базирующейся в Нью-Йорке.

"Сегодня мы солидарны с американским народом и другими странами, граждане которых погибли в результате трагических терактов 11 сентября 2001 года. Наши мысли с их семьями и близкими", - говорится в сообщении в Twitter .

Напомним, Соединенные Штаты Америки сегодня вспоминают жертв самой кровавой террористической атаки в истории человечества: 4 похищенных авиалайнера, тысячи жертв из 90 стран, временный коллапс международного сообщения и финансов, колоссальное влияние на американское общество, предпосылки к двум большим военным конфликтам, жертвами которых станут более миллиона людей, цензура и десятки "теорий заговора".

Источник: УНН
Теги: США, Украина, теракт, посольство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.