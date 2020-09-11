Украина выразила соболезнования в связи с годовщиной терактов 11 сентября

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинские дипломаты в США выразили поддержку Америке в 19-ю годовщину трагедии 11 сентября, передает УНН.

"В 19-ю годовщину терактов 11 сентября мы стоим плечом к плечу с нашими американскими друзьями, чтобы отдать должное жертвам и службам быстрого реагирования, которые понесли в тот день самые большие жертвы. Мы помним их жизни и молимся за их души" , - говорится в заявлении украинского посольства в США.

Солидарность США выразило и постоянное представительство Украины при ООН, базирующейся в Нью-Йорке.

"Сегодня мы солидарны с американским народом и другими странами, граждане которых погибли в результате трагических терактов 11 сентября 2001 года. Наши мысли с их семьями и близкими", - говорится в сообщении в Twitter .

Напомним, Соединенные Штаты Америки сегодня вспоминают жертв самой кровавой террористической атаки в истории человечества: 4 похищенных авиалайнера, тысячи жертв из 90 стран, временный коллапс международного сообщения и финансов, колоссальное влияние на американское общество, предпосылки к двум большим военным конфликтам, жертвами которых станут более миллиона людей, цензура и десятки "теорий заговора".