Новости: Политика
Пятница, 11 сентября 2020, 17:36 • Анна Мурашко • 4365
Богдану вручили повестку на допрос в ГБР: обещает прийти
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Ексголова Офиса Президента Андрей Богдан получил повестку на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.
“Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР (уже даже могу похвастаться оригиналом на моем канале)”, — написал Богдан.
Так, в повестке указывается, что Богдана вызывают на допрос 14 сентября в 11:00.
Богдан отмечает, что будет очень рад пообщаться с ГБР.
“... приглашаю журналистов встретиться у ГБР в 10:00 в понедельник! Поговорим”, — добавил он.
Также он призвал смотреть его интервью.
Как сообщалось, ГБР после вчерашнего интервью вызвало Богдана на допрос.
Источник: УНН
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