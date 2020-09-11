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Богдану вручили повестку на допрос в ГБР: обещает прийти

Богдану вручили повестку на допрос в ГБР: обещает прийти

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Ексголова Офиса Президента Андрей Богдан получил повестку на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

“Только вернулся в Киев и моментально (могут же, когда хотят), получил повестку на допрос в ГБР (уже даже могу похвастаться оригиналом на моем канале)”, — написал Богдан.

Так, в повестке указывается, что Богдана вызывают на допрос 14 сентября в 11:00.

Богдан отмечает, что будет очень рад пообщаться с ГБР.

“... приглашаю журналистов встретиться у ГБР в 10:00 в понедельник! Поговорим”, — добавил он.

Также он призвал смотреть его интервью.

Как сообщалось, ГБР после вчерашнего интервью вызвало Богдана на допрос.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР
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