Госпогранкомитет Беларуси: автомобиль посла Украины на границе не досматривали

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на границе не досматривали – был проведен осмотр, это разные вещи. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госпогранкомитета Республики, передает УНН.

“В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина И.Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь о Государственной Границе”, — сказано в сообщении.

Пограничники поясняют, что “таким образом, нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие досмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были”.

Напомним, ранее сегодня Пограничный комитет Республики Беларусь разместил видео осмотра автомобиля посла Украины Игоря Кизима на границе с Беларусью.