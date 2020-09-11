Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,83 0,0264  EUR: 32,77 -0,0300 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Активность на рынке недвижимости снизилась: эксперт объяснил причины
Активность на рынке недвижимости снизилась: эксперт объяснил причины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
2970

Госпогранкомитет Беларуси: автомобиль посла Украины на границе не досматривали

Госпогранкомитет Беларуси: автомобиль посла Украины на границе не досматривали

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на границе не досматривали – был проведен осмотр, это разные вещи. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госпогранкомитета Республики, передает УНН.

“В действительности пограничники не досматривали автомобиль господина И.Кизима или его багаж. Был проведен всего лишь осмотр транспортного средства, который является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь о Государственной Границе”, — сказано в сообщении.

Пограничники поясняют, что “таким образом, нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие досмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были”.

Напомним, ранее сегодня Пограничный комитет Республики Беларусь разместил видео осмотра автомобиля посла Украины Игоря Кизима на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, посол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.