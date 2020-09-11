В Киевской области почти 8 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В 59 учебных заведениях Киевской области выявлены случаи заболевания педагогов и учащихся на COVID-19, в связи с чем почти 8 тысяч детей переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КОДА.

"Общее количество учеников, которые переведены на дистанционное обучение 7871. Из них 5613 учатся в 14 школах, которые полностью переведены на дистанционное обучение. Еще 79 отдельных классов (это 2258 учеников) в 44 учебных заведениях переведены на самоизоляцию, тогда как школы, в которых они расположены, продолжают работать", - рассказал Володин.

Сообщается, что кроме того, в Киевской области в условиях адаптивного карантина работает 686 учреждений дошкольного образования, которые посещает 33 920 детей. Функционирование ЗДО обеспечивают 12 088 работников.

Напомним, в Киеве из-за заболевших COVID-19 учеников и педагогов 126 классов перешли на дистанционное обучение.