Юрист: Суркисы решили давить на власть угрозами уйти в ЕСПЧ, но им ничего не "светит"

КИЕВ. 11 сентября. УНН. После того, как Верховный суд заблокировал исполнение постановления Печеского райсуда о выплате оффшорам семьи Суркисов почти 10 млрд грн, в СМИ начали появляться “интересные” комментарии якобы о каких-то реальных перспективах олигархов добиться чего-то в Европейском суде по правам человека. Но все это — не более, чем попытка очередного давления на власть и суды. Такую позицию в комментарии УНН озвучил юрист Юрий Кармазин.

“Это обычное давление на должностных лиц, которым, наверное, уже достигнута договоренность, что они эти деньги вернут. Но думают: а давайте немного народ и суды попугайте этим ЕСПЧ. Они прекрасно понимают, что толку от этого не будет, и никакие 350 млн долл. им никто не даст. А вообще, вся эта история с Печерским районным судом, с Верховным — это просто игры. Причем они (Суркисы, — ред.) очень спешат, пока американцы не довели до конца вопрос по грязным деньгам, выведенным на оффшорные компании с „ПриватБанком“. Потому позже, когда американцы доведут дело до конца, мы можем услышать неожиданные фамилии и имена соучастников преступления по выводу средств из банка”, — комментирует юрист.

По словам Кармазина, если Суркисы на правду обратятся в ЕСПЧ, то там “обречены на провал”.

“Во-первых: ЕСПЧ не имеет оснований вмешиваться, потому что нет окончательного решения суда по этому делу. Это только начальные вещи. Во-вторых — перспектива рассмотрения обращения ЕСПЧ — от 5 до 8 лет. Там сейчас такое большое количество жалоб от Украины лежит... И даже по выигранным дело государство Украина ничего никому не платит”, — добавил он.

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Напомним, в ВР хотят разобраться с происхождением средств на оффшорах Суркиса: решают вопрос создания ВСК.

Также напомним 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов в ПриватБанк на 350 млн долларов.

В банке, НБУ, Минфине, Минюсте Украины сразу же заявили о намерениях обжаловать решение. Уточнялось, что принято оно было с нарушениями и без рассмотрения по существу.

НАБУ, тем временем, открыло уголовное производство за попытки завладеть имуществом “Привата”. В нем фигурируют оффшоры Суркисов.

Впоследствии, 8 сентября, Верховный Суд заблокировал взыскания средств с “Привата” в пользу оффшоров, приостановив действие постановления Печерского суда.