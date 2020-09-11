Местные выборы-2020: более 98 тысяч избирателей изменили свой избирательный адрес
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Более 98 тыс. избирателей изменили свой избирательный адрес на местных выборах 25 октября 2020 года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.
Как сообщили в ЦИК, 10 сентября, завершился срок подачи заявлений избирателей в отделы ведения Государственного реестра избирателей по изменению (определение) избирательного адреса на местных выборах 25 октября 2020 года. Таким образом, начиная с 1 июля 2020 года, когда официально появилась такая возможность, изменили или определили свой избирательный адрес 98286 избирателей (по состоянию на 18 часов 11 сентября), в том числе в режиме онлайн 41 118 избирателей. На рассмотрении в отделах ведения ДРВ остается еще около 2000 заявлений избирателей.
Наибольшее количество избирателей, которые воспользовались этим правом, в таких регионах:
- Киевская область - 23 620 избирателей;
- Киев - 15332 избирателя;
- Одесская область - 9333 избирателя;
- Львовская область - 7134 избирателя.
Стоит также отметить, что за последний день до даты окончания возможности изменить (определить) избирательный адрес в отделы ведения ДРВ было подано 19 779 заявлений, что составило 19% от общего количества поданных заявлений избирателей по изменению (определению) избирательного адреса на местных выборах.
Указанные процедуры были применены впервые в истории национальных выборов, в частности, местных.
Напомним, в Запорожье разоблачили попытку массового изменения избирательных адресов с целью фальсификации местных выборов.