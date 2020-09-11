Новости: Политика
Пятница, 11 сентября 2020, 19:59 • Петро Ивасюк • 4590
Буславець: энергетический кризис преодолен на 80%
КИЕВ. 11 сентября. УНН. И. о. министра энергетики Ольга Буславец оценивает преодоления энергетического кризиса на 80%. Об этом она заявила в ходе брифинга журналистам, передает корреспондент УНН.
“Мои личные оценки: около 80% кризиса удалось преодолеть”, — сказала она.
Буславец добавила, что — это длительный процесс.
“Так нужно делать еще много вещей, и они зависят не только от министерства энергетики. А еще от регулятора нашего национального. И, конечно, от комитета и парламента, принимающего те или иные решения”, — уточнила она.
Напомним, во время каденции Буславец с простоя вышли шахты и снижены “зеленые” тарифы.
Источник: УНН
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