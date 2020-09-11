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Буславець: энергетический кризис преодолен на 80%

Буславець: энергетический кризис преодолен на 80%

КИЕВ. 11 сентября. УНН. И. о. министра энергетики Ольга Буславец оценивает преодоления энергетического кризиса на 80%. Об этом она заявила в ходе брифинга журналистам, передает корреспондент УНН.

“Мои личные оценки: около 80% кризиса удалось преодолеть”, — сказала она.

Буславец добавила, что — это длительный процесс.

“Так нужно делать еще много вещей, и они зависят не только от министерства энергетики. А еще от регулятора нашего национального. И, конечно, от комитета и парламента, принимающего те или иные решения”, — уточнила она.

Напомним, во время каденции Буславец с простоя вышли шахты и снижены “зеленые” тарифы.

Источник: УНН
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