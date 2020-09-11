Украина ожидает, что вскоре МВФ примет решение о дате приезда миссии - Марченко

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Министерстве финансов ожидают, что в ближайшее время МВФ примет решение, когда будет миссия. Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Марченко отметил, что ожидался приезд миссии в конце июля, но "потом они попросили немного времени".

"Август был отпускной период ... Ожидаем, что в ближайшее время МВФ примет решение, когда все-таки будет миссия", - сказал Марченко.

Министр отметил, в МВФ обеспокоены вопросами политического характера.

"... их беспокоит ситуация с ПриватБанком, с антикоррупционными органами, каким образом используются средства COVID-фонда", - добавил министр.

Однако, по его словам, оснований для паники - нет, поскольку Украина предоставила всю необходимую информацию и диалог есть.

Напомним, в НБУ заявили, что миссию МВФ ожидают в ближайшее время.

При этом в МВФ отметили, что поддержка Украины зависит от независимости антикоррупционных органов.