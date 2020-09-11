Встреча советников "нормандской четверки": Козак заявил, что прорыва достичь не удалось
Дмитрий Козак
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине обменялись мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, но прорыва достигнуто не было. Об этом заявил в пятницу журналистам Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Прорывов нет", - констатировал он.
"Состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта", - сообщил Козак.
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"К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достичь согласованных решений", - добавил он.
В частности, по словам Козака, вопрос проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине не обсуждался, как и ситуация вокруг Алексея Навального. Дата проведения новой встречи политсоветником "нормандской четверки" пока неизвестна.
В Берлине обсуждались вопросы практической реализации минских соглашений, отметил он.
Напомним, Ермак с делегацией прибыл в Берлин на переговоры советников "нормандской четверки".