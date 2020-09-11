В РФ заявили, что вопрос проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине не обсуждали

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Вопрос проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине не обсуждался, как и ситуация вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в пятницу журналистам Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

По словам Козака, вопрос проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине не обсуждался, как и ситуация вокруг Алексея Навального.

"Нет, эти вопросы не обсуждались, мы придерживались порядка", - сказал он.

Ранее Козак сообщил, что политические советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине обменялись мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, но прорыва достигнуто не было.

Напомним, Ермак с делегацией прибыл в Берлин на переговоры советников "нормандской четверки".