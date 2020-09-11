В Офисе Президента рассказали подробности встречи советников лидеров "нормандского формата"

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Политические советники лидеров стран - участниц Нормандского формата поддержали призыв Украины о принятии исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. Об этом говорится в заявлении Офиса Президента Украины, передает УНН.

В состав украинской делегации вошли, в частности, руководитель ОПУ Андрей Ермак, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, член украинской делегации в ТКГ Андрей Костин. В частности, в делегацию также вошли представители Минобороны, МИД и СБУ.

“Украинская сторона выразила благодарность организаторам встречи за посредничество и предоставление площадки для переговоров.

Делегация Украины в очередной раз показала огромное стремление украинского народа к установлению мира на нашей земле”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи подробно обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств “Нормандской четверки” по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и подробности переговоров в минской Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

“Участники поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.

По словам Андрея Ермака, Украина сделает все, чтобы сохранить перемирие и не дать его сорвать.

“Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд”, — сказал Ермак.

Во время встречи большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечение полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к таким лицам.

“Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемых лиц уже в ближайшее время”, — отметили в Офисе Президента.

Ранее Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что политические советники лидеров стран “нормандской четверки” в Берлине обменялись мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта в Донбассе, но прорыва достигнуто не было. В частности, Козак сообщил, что советники “нормандской четверки” договорились поддержать режим тишины на Донбассе.