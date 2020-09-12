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Минздрав: Загруженность кроватей в Украине составляет 45%

Минздрав: Загруженность кроватей в Украине составляет 45%

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Украине уровень загруженности коек составляет 45%. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

“У нас на сегодняшний день 45% уровень загруженности коек, которые введены уже для лечения больных COVID-19. Если мы берем, например, Черновицкую область, то это около 69%. Это и с подтвержденным COVID и люди, которые с подозрением, но в целом это 69%, это очень много. Именно поэтому мы, видя те цифры, которые мы видим каждый день, сегодня это 3144 человека в сутки, которые заболели, мы очень быстро переступаем эти антирекорды, и именно поэтому мы считаем, что нам надо добавить еще около 16 тыс. коек”, — сказал Максим Степанов.

Напомним, в августе УНН сообщал, что в связи с распространением COVID-19 в 6 регионах откроют новые больницы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, больницы, Коронавирус, Максим Степанов
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