Степанов: Украина идет не по самому хорошему сценарию, исходя из распространения COVID-19

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Исходя из темпов распространения COVID-19 - Украина идет не по самому хорошему сценарию. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

“Исходя из того, с какой скоростью мы перевалили 2 тыс., а сейчас 3 тыс., с одной стороны, а с другой стороны, легкомысленное отношение со всеми правилами новой реальности, установленные в государстве — мы идем не по самому хорошему сценарию. Если это так, мягко говоря. Потому что с такой же скоростью мы можем перейти 4 тыс. а что за этим — по этому у нас есть наши больницы, которые будут заполняться. Будут расти нагрузки. А в этом для всего есть предел. Как бы мы не хотели, но кровати все равно, их количество имеют предел. И они могут просто заполниться. И нам просто банально может не хватить врачей, которые будут оказывать такую медицинскую помощь”, — сказал Максим Степанов.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал мнение, что в Украине до конца сентября ежесуточный прирост больных COVID-19 достигнет 3 тыс. человек.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 148 756 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 3076 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.