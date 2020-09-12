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Довыборы в Раду: ЦИК аккредитовал первых международных наблюдателей

Довыборы в Раду: ЦИК аккредитовал первых международных наблюдателей

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Центризбирком аккредитовал первых официальных наблюдателей от международной организации на промежуточных выборах народного депутата Украины в ОВО № 208. Об этом говорится в решении ЦИК от 11 сентября, которое распространил пресс-центр Секретариата Комиссии, передает УНН.

“11 сентября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия, рассмотрев соответствующее обращение от международной организации и приложенные к нему документы, аккредитовала двух официальных наблюдателей от Международной неправительственной организации „Координационный ресурсный центр“ на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года в одномандатном избирательном округе № 208”, — говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 3 кандидатов в народные депутаты Украины. Всего зарегистрировано 6 кандидатов.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, наблюдатели, нардепы
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