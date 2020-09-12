В ЦИК рассмотрели вопрос проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Центризбиркоме рассмотрели отдельные вопросы организации и проведения местных выборов 25 октября 2020 года в Донецкой и Луганской областях. В частности, ЦИК утвердила Разъяснение относительно применения отдельных положений Избирательного кодекса Украины (ИКУ) относительно выдвижения кандидатов на местных выборах. Об этом говорится в решении ЦИК от 11 сентября, которое распространил пресс-центр Секретариата Комиссии, передает УНН.

“Комиссия своим постановлением урегулировала особенности организации и проведения местных выборов 25 октября 2020 года в Донецкой и Луганской областях. В частности, установила особенности организации подготовки и проведения указанных выборов отдельными районными, городскими, сельскими, поселковыми территориальными избирательными комиссиями”, — говорится в сообщении.

При этом ЦИК обратила внимание указанных ТИК на необходимость “неукоснительного соблюдения при организации своей работы требований” ИКУ и положений этого постановления.

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В частности, в ЦИК утвердили разъяснения относительно выдвижения кандидатов на местных выборах “с целью максимального содействия субъектам избирательного процесса в реализации их прав”.

“Это Разъяснение разработано с целью обеспечения реализации на равных началах избирательных прав граждан Украины, соблюдения принципов и основ избирательного процесса, одинакового применения положений Избирательного кодекса Украины относительно выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АР Крым, областных, районных, городских, районных в городе, сельских, поселковых советов, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы”, — сообщили в пресс-центре.

Разъяснение направлено на обеспечение единообразного понимания и применения самых неоднозначных положений ИКУ как местными организациями политических партий и отдельными кандидатами, так и территориальными избирательными комиссиями на этапе выдвижения кандидатов.

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